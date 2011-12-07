В Казанском зооботсаду умерла тигрица

В Казанском зооботсаду в своем вольере на глазах у посетителей умерла тигрица Ромашка, сообщили пользователи соцсетей. Информацию подтвердили и в зооботсаду.

«Вчера 31.07.20 на 19-м году жизни не стало нашей любимицы- тигрицы Ромашки (Сони — так звали её сотрудники зоопарка). Ромашка родилась в 2001 году и прожила долгую жизнь (в условиях дикой природы тигры живут 13-18лет), она была великолепной, заботливой, плодовитой мамой и подарила жизнь 25 тигрятам», — сказано в сообщении зоопарка.

В возрасте трех месяцев тигрицу подарил казанскому зоопарку цирк, так как у животного был своенравный характер и она не поддавалась дрессировке.