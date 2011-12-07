Казанский зоопарк «Река Замбези» ожидает главного своего обитателя — слона

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ГУП «Татинвестгражданпроект» анонсировал пополнение экзотическими животными в казанском зоопарке «Река Замбези».
В публикации на официальной странице предприятия в социальных сетях сказано, что вскоре зоопарк обзаведется африканскими слонами, черными носорогами, гориллами и лошадиными антилопами. Вольер для жирафа тоже ждет своего обитателя.
Для этого уже спроектирована современная инфраструктура, автоматизированные процессы ухода за животными, инженерные системы и общественные пространства.
Конкретных сроков транспортировки экзотических животных пока нет. В самом зоопарке пока об этом тоже не сообщали.