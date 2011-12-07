Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский зоопарк «Река Замбези» ожидает главного своего обитателя — слона

Конкретных сроков транспортировки экзотических животных пока нет.

ГУП «Татинвестгражданпроект» анонсировал пополнение экзотическими животными в казанском зоопарке «Река Замбези».

В публикации на официальной странице предприятия в социальных сетях сказано, что вскоре зоопарк обзаведется африканскими слонами, черными носорогами, гориллами и лошадиными антилопами. Вольер для жирафа тоже ждет своего обитателя.

Для этого уже спроектирована современная инфраструктура, автоматизированные процессы ухода за животными, инженерные системы и общественные пространства.

Конкретных сроков транспортировки экзотических животных пока нет. В самом зоопарке пока об этом тоже не сообщали. 


КВ
Лента новостей