В Казани появился питомник с редкими видами растений

Экологи РТ добились создания питомника с редкими видами растений в Казани. Его планируются разместить на территории 4 га, сообщает пресс-служба мэрии города.

Накануне активисты уже высадили первое занесенное в Красную книгу России растение. Им стал ирис сибирский. Всего в этом сезоне планируется посадить порядка 700 корней этого цветка.

В дальнейшем на территории казанского поселка Торфяной планируется высаживать цветы, которые были выращены в климатических камерах со всеми необходимыми условиями.