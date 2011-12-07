В Казани появился питомник с редкими видами растений

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Экологи РТ добились создания питомника с редкими видами растений в Казани. Его планируются разместить на территории 4 га, сообщает пресс-служба мэрии города.
Накануне активисты уже высадили первое занесенное в Красную книгу России растение. Им стал ирис сибирский. Всего в этом сезоне планируется посадить порядка 700 корней этого цветка.
В дальнейшем на территории казанского поселка Торфяной планируется высаживать цветы, которые были выращены в климатических камерах со всеми необходимыми условиями.