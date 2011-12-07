Признанный аварийным дом в 32-м военном городке решили снести

В сборнике документов мэрии Казани опубликовали постановление о сносе деревянного дома в 32-м военном городке.

Дом построили в 1965 году. Решение о его сносе было принято после получения заявлений собственников. Заключение о его аварийности вынесли Кировский районный суд Казани и городская межведомственная комиссия.

На переселение жителей дома и снос двухэтажного здания дали три месяца. Ответственность за выполнение постановления возложили на замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.