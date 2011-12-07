Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Признанный аварийным дом в 32-м военном городке решили снести

На снос двухэтажного здания дали три месяца.

В сборнике документов мэрии Казани опубликовали постановление о сносе деревянного дома в 32-м военном городке.

Дом построили в 1965 году. Решение о его сносе было принято после получения заявлений собственников. Заключение о его аварийности вынесли Кировский районный суд Казани и городская межведомственная комиссия. 

На переселение жителей дома и снос двухэтажного здания дали три месяца. Ответственность за выполнение постановления возложили на замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.

КВ
Лента новостей