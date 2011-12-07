Из казанских трамваев высадили 25 пассажиров без масок

В казанских трамваях усилили меры безопасности по борьбе с ковидом, там начались проверки пассажиров на наличие масок. Так, за день такого рейда из трамвая было высажено 25 пассажиров, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Проверка прошла в десяти городских трамваях. Некоторые пассажиры надевали маску сразу при виде сотрудников ведомства, другие же только после личного предупреждения.

Всего 25 пассажиров были вынуждены покинуть транспорт, не воспринявшие просьбу сотрудников службы контроля всерьез.

Такие рейды будут проводиться и дальше на всех маршрутах электротранспорта.

Ранее сообщалось, что в Казани на всех видах общественного транспорта было выявлено 3 939 человек без масок.