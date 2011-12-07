В Казани состоится чемпионат мира по бадминтону среди юниоров

Казань завоевала право провести чемпионат мира по бадминтону среди юниоров в 2019 году, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Об этом стало известно в четверг по итогам заседания Международной федерации бадминтона (BWF). Заявку столицы РТ презентовал Министр спорта республики Владимир Леонов. В настоящее время утверждаются формат и сроки проведения турнира.