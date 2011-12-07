Правительству РТ направили обращение по реализации проекта по аресту пассажирских автобусов

Правительству Татарстана направили обращение на реализацию проекта по аресту пассажирских автобусов за нарушения.

По мнению и. о. начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радика Рамазанова, наложение ареста станет эффективным способом борьбы с незаконными перевозчиками.

Спикер рассказал, что Кабмин РТ уже подписал «пилотное соглашение с учреждением „Безопасность дорожного движения“ на определенный период». Предложения о дальнейшей реализации проекта пока находятся на рассмотрении. Он рассчитывает, что подобная практика будет возобновлена со следующего года.

Только в рамках пилотного проекта с мая по июль инспекторы арестовали восемь автобусов – за езду без карты маршрута, за отсутствие договора на страховку пассажиров и за нарушение лицензионных требований. Из-за этого на юрлица наложили штрафы в размере 440 тыс. рублей. «Пока штрафы не заплатили, мы автобусы не отдавали», — отметил Рамазанов.