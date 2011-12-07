В этом сезоне работа катка в парке «Черное озеро» завершена досрочно

Дирекция парков и скверов Казани сообщает, что в этом сезоне работа в парке «Черное озеро» завершена досрочно. Такое решение принято из-за аномально-теплой погоды.

«Прощаемся с разноцветными огнями, добрыми зимними песнями и льдом до следующей зимы»- сообщает пресс-служба дирекции на своей странице в Instagram.

Также они добавили, что в следующем сезоне для казанцев ожидаются большие изменения: «открытие большого расширенного проката, установка хоккейной коробки на постоянной основе и еще много всего».