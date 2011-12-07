Жильцам домов Кировского и Ново-Савиновского районов Казани отключат воду

Завтра, 3 июня, в 9:00 в домах Кировского и Ново-Савиновского районов Казани отключат воду. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что отключение в Кировском районе города проводится из-за работ по подключению двух водопроводов. Включат воду на следующее утро в 5:00. В МУП «Водоканал» попросили заранее запастись водой казанцев, проживающих по улицам Горьковское шоссе №100, 102, 103, 118а, 160, 160 к. 1.

Также из-за работ по замене трубопровода и запорной арматуры воды не будет в Ново-Савиновском районе до 23:00 этого же дня по улицам: Ф.Амирхана, Мусина и Чуйкова.

Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, они принимаются по телефону +7(843) 231-62-60.