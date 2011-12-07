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Казанский посёлок Первомайский затопило во время ливня – вода дошла до окон

Местные жители сообщают, что на территории поселка находится овраг, куда стекает вода из городских ливнёвок. Из-за сильного ливня он оказался переполнен и вся жидкость с запахом нечистот полилась на дороги и участки.

Жители казанского поселка Первомайский рассказали о том, что из-за сильно ливня, который прошёл вечером и ночью, их жилье оказалось под угрозой. Вода вылилась на улицы посёлка, размыла дороги и затопила участки.

На кадрах, которые сняли местные жители, видно, что в некоторых местах уровень воды поднялся до окон. А дороги местным жителям приходится переходить с вилами, которыми они упираются в землю, — здесь воды выше колен.

По словам местных жителей, на территории их посёлка находится овраг, куда стекают воды из городских ливнёвок. Из-за сильного дождя он оказался переполнен и вода стала вытекать на участки и улицы. Кроме того, эти же стоки попадают в озеро Кабан, а пахнет от них нечистотами.

КВ
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