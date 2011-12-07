В Дербышках пройдет экологическая акции по посадке деревьев

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Сегодня, 2 июля, в казанском поселке Дербышки пройдет экологическая акции по посадке деревьев.
Целью мероприятия является привлечение внимания детей и подростков к благоустройству окружающей среды. Участие в экологическом десанте примут как экологи, так и волонтеры, активисты проекта, дети и подростки.
Начало запланировано на 11.00. Всех желающих будут ждать по адресу ул. Начальная, 12а.
Мероприятие проводится в рамках всероссийского экологического флэшмоба «Жизнь в зеленом цвете».