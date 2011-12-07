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В Дербышках пройдет экологическая акции по посадке деревьев

Мероприятие проводится в рамках всероссийского флэшмоба «Жизнь в зеленом цвете».

Сегодня, 2 июля, в казанском поселке Дербышки пройдет экологическая акции по посадке деревьев.

Целью мероприятия является привлечение внимания детей и подростков к благоустройству окружающей среды. Участие в экологическом десанте примут как экологи, так и волонтеры, активисты проекта, дети и подростки.

Начало запланировано на 11.00. Всех желающих будут ждать по адресу ул. Начальная, 12а.

Мероприятие проводится в рамках всероссийского экологического флэшмоба «Жизнь в зеленом цвете».

 

 

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