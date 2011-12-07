На первые игры стран СНГ в Казань приедут 10 стран

В сентябре в столице Татарстана пройдут первые игры стран СНГ. Свое участие в них уже подтвердили 10 стран. Об этом стало известно во время делового понедельника в мэрии Казани.

«Количество заявленных членов делегаций по состоянию на 2 августа — более 2 тыс. человек. Также в играх будут задействованы 1,2 тыс. волонтеров, около 460 судей и рефери», — заявил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов.

Соревнования пройдут в 16 видах спорта. Ожидается, что будут разыграны 184 комплекта медалей. Россию будут представлять 15 спортсменов, в том числе из Татарстана. Соревнования пройдут с 4 по 11 сентября.