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На первые игры стран СНГ в Казань приедут 10 стран

Игры пройдут в сентябре в столице Татарстана.

В сентябре в столице Татарстана пройдут первые игры стран СНГ. Свое участие в них уже подтвердили 10 стран. Об этом стало известно во время делового понедельника в мэрии Казани. 

«Количество заявленных членов делегаций по состоянию на 2 августа — более 2 тыс. человек. Также в играх будут задействованы 1,2 тыс. волонтеров, около 460 судей и рефери», — заявил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов. 

Соревнования пройдут в 16 видах спорта. Ожидается, что будут разыграны 184 комплекта медалей. Россию будут представлять 15 спортсменов, в том числе из Татарстана. Соревнования пройдут с 4 по 11 сентября. 

КВ
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