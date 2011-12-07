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В Казани две подруги пожарили маршмеллоу на Вечном огне

Видео было опубликовано в сетях.

В Казани две девушки у Вечного огня возле парка Горького пожарили маршмеллоу. На видео, опубликованном в сети, видно, как они спокойно беседуют, не обращая внимания на прохожих.

Пользователи начали искать причину такой невоспитанности со стороны девушек. Некоторые считают, что их поведение связано с небольшим количеством знаний о Великой Отечественной войне.

Большинство пользователей надеются, что ролик увидят полицейские, которые найдут и разъяснят двум подругам, почему такие действия недопустимы.

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