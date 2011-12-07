В Казани в 2022 году расселят 13 аварийных домов

В столице Татарстана до конца 2022 года планируют расселить 13 аварийных домов, в которых проживают 294 человека. Жильцы получат квартиры в ЖК «Салават Купере». Об этом стало известно во время делового понедельника в мэрии Казани.

На программу расселения выделено 223 млн рублей. Расселение начнется с трех домов по улице Ново-Азинская, еще двух домов по улице Колымская и двух объектов на переулке Дружный. Затем будут расселены дома с улиц Железнодорожная, Водников, Главная, Привокзальная, Бирюзовая и на переулке Поселковый.

Программа рассчитана до конца 2023 года. После расселения 13 домов, уровень ее исполнения составит 48%. За 10 лет существования программы уже были расселены 146 домов, где проживали 6 тысяч человек.