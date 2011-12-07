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В Казани возобновилось движение трамвая номер один

Около 8.40 движение трамвайного маршрута было приостановлено на 40 минут.

В Казани вновь начал курсировать трамвайный маршрут номер один, сообщает «Электротранс».

Напомним, что около 8.40 движение было приостановлено из-за отсутствия напряжения на 40 минут.

Сейчас маршрут курсирует в штатном режиме.

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