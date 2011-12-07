В Казани стало на сотню лип больше

В акции по посадке деревьев приняли участие более 45 человек. Среди них - глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, депутаты Казанской городской Думы, сотрудники администрации района и активные горожане. Утром у стадиона собрались не только жители Ново-Савиновского, но и других районов города. Несмотря на ненастную погоду, желающие внести свой вклад в озеленение столицы Татарстана приехали даже из поселка Дербышки.Деревья высадили в зеленой зоне по ул. Чистопольской вблизи подземного пешеходного перехода. Чтобы деревья лучше прижились, было решено приобрести не маленькие саженцы, а уже подросшие деревца. У стадиона уже растут другие деревья, например клены и рябины, высаженные ранее.Посадка деревьев проводится в городе весной и осенью, и для Казани это уже стало доброй традицией, отметил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев. «Город нуждается в озеленении, зелени особенно не хватает в Ново-Савиновском районе, - сказал он. - Сейчас идет плановая посадка в тех местах, где деревья не смогли закрепиться и начать расти. На их место мы сажаем новые большие липы, 100 деревьев».Всего этой осенью в Ново-Савиновском районе планируется высадить около 700 крупномерных деревьев и более 2 тыс. кустарников, сообщает kzn.ru. В частности, в этом году проводится благоустройство сквера «Белые цветы» по улице Абсалямова, большое количество деревьев будет высажено там. «Эту работу мы продолжим и в следующем году. Хотим, чтобы такие зеленые зоны были у жителей Ново-Савиновского района и горожан в шаговой доступности», - сказал Тимур Алибаев.