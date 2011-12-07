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В Казани увеличился травматизм животных

Многих травмированных четвероногих находят возле автомобильных магистралей.

В Казани участились факты получения животными тяжелых травм. Об этом 2 октября рассказали на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

- Среди повреждений — переломы костей, позвоночника, травмы головы и разрывы внутренних органов, — рассказала ветеринарный врач, ветеринарный хирург Александра Чернышева. — Многих подбирают на пригородных трассах.

Также возрастает количество эпизодов застревания животных в электрощитовых и под капотом автомобилей. Чернышева полагает, что данный всплеск несчастных случаев связан с тем, что многие казанцы безотвественно относятся к своим домашним любимцам.

-Животные просто надоедают или у людей не хватает денег на их содержание, — рассуждает врач.

Чернышева призвала татарстанцев серьезнее относится к жизни братьев наших меньших и взять на себя ответственность за их здоровье и благополучие.

КВ
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