В Казани увеличился травматизм животных

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани участились факты получения животными тяжелых травм. Об этом 2 октября рассказали на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».
- Среди повреждений — переломы костей, позвоночника, травмы головы и разрывы внутренних органов, — рассказала ветеринарный врач, ветеринарный хирург Александра Чернышева. — Многих подбирают на пригородных трассах.
Также возрастает количество эпизодов застревания животных в электрощитовых и под капотом автомобилей. Чернышева полагает, что данный всплеск несчастных случаев связан с тем, что многие казанцы безотвественно относятся к своим домашним любимцам.
-Животные просто надоедают или у людей не хватает денег на их содержание, — рассуждает врач.
Чернышева призвала татарстанцев серьезнее относится к жизни братьев наших меньших и взять на себя ответственность за их здоровье и благополучие.