Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Вахитовском районе Казани отключат воду на 21 час 6 октября

На сетях водопровода будут вестись работы.

В некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду 6 октября, уведомляет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Воды не будет с 9.00 6 октября до 6.00 7 октября в домах № 40 и № 80 и в нечетных номерах домов от № 21 до № 67 на улице Подлужная, а также во всех домах, расположенных на улице Поперечно-Подлужная и в доме № 16а на улице Толстого.

Временные неудобства связаны с работами на сетях водопровода.

Жителей данных домов просят заранее запастись водой. «Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60», — уточняется в сообщении ведомства. 

КВ
Лента новостей