В Вахитовском районе Казани отключат воду на 21 час 6 октября

В некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду 6 октября, уведомляет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Воды не будет с 9.00 6 октября до 6.00 7 октября в домах № 40 и № 80 и в нечетных номерах домов от № 21 до № 67 на улице Подлужная, а также во всех домах, расположенных на улице Поперечно-Подлужная и в доме № 16а на улице Толстого.

Временные неудобства связаны с работами на сетях водопровода.

Жителей данных домов просят заранее запастись водой. «Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60», — уточняется в сообщении ведомства.