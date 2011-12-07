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АТП РТ: В Казани могут обанкротиться несколько перевозчиков

Пандемия сказалась на падении пассажиропотока и выручки перевозчиков.

Несколько казанских перевозчиков могут обанкротиться из-за пандемии, сообщил «Вечерней Казани» председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

По словам Темлякова, падение пассажиропотока из-за коронавируса сказалось на падении выручки. Плюс ко всему ситуацию усугубляют лизинговые долги.

«В таком случае казанцам скоро придется ходить пешком или ездить на такси»», — заметил Темляков.

Он напомнил, что с 1 ноября рынок покинуло предприятие ИП «Умарова», которое обслуживало автобусы № 70 и 71 (Константиновка). 

КВ
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