АТП РТ: В Казани могут обанкротиться несколько перевозчиков

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Несколько казанских перевозчиков могут обанкротиться из-за пандемии, сообщил «Вечерней Казани» председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.
По словам Темлякова, падение пассажиропотока из-за коронавируса сказалось на падении выручки. Плюс ко всему ситуацию усугубляют лизинговые долги.
«В таком случае казанцам скоро придется ходить пешком или ездить на такси»», — заметил Темляков.
Он напомнил, что с 1 ноября рынок покинуло предприятие ИП «Умарова», которое обслуживало автобусы № 70 и 71 (Константиновка).