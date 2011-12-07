В Казани 3,4 тыс нарушений выявлено в заведениях, работающих ночью

В Казани выявлено 3,4 тыс. нарушений в заведениях и магазинах, работающих ночью, сообщил замначальника УМВД России по столице РТ Валерий Саматошенков.

«В результате проводимых рейдовых мероприятий мобильными группами выявлено 3,4 тыс. административных правонарушений, в том числе порядка 2,5 тыс. — это нарушения санитарно-эпидемиологических норм», — рассказал докладчик.

Работу объектов общепита и торговых точек мониторят мобильные группы из полицейских и росгвардейцев.

«На сегодняшний день выявлено более 70 ресторанов, баров и кафе, предоставляющих услуги по курению кальяна, в том числе десять — повторно. В отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц составлены административные протоколы», — отметил Самотошенков.