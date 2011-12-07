В Казани по программе «Наш двор» будет благоустроена территория более 3 тысяч домов

В столице Татарстана продолжает успешно выполняться Программа Президента республики Рустама Минниханова «Наш двор». В стартовавшую в 2017 году и рассчитанную на 5 лет программу реновации казанских дворов комиссия включила более 3 тысяч домов. В этом году в Казани благоустроены дворовые территории 460 домов 460 многоквартирных домов. Заметные улучшения ощутили более 120 тысяч жителей. Такие данные прозвучали в ходе доклада на минувшем деловом понедельнике в мэрии Казани заместителя главного архитектора Казани Дарьи Толовенковой.

Что дало вдумчивое отношение к рациональному использованию бесхозной дворовой территории? Многое! Проектанты изначально поставили себе такую цель: в ходе реконструкции двора разумно сочетать интересы автовладельцев, жителей, имеющих детей, а также добавить дополнительное озеленение. В итоге во дворах появились не только современные детские игровые площадки, но и 10 тысяч дополнительных парковочных мест!

Кроме того, заменено освещение — смонтировано две тысячи энергосберегающих светодиодных светильников.

В программу «Наш двор» входит также замена асфальтобетонного покрытия, установка скамеек и урн. А главное — работы по благоустройству ведутся в тесном контакте с казанцами, учитываются пожелания всех возрастных групп.

На благоустройство дворовых территорий Казани общей площадью 4 млн. кв. м. выделено 16,5 млрд руб.