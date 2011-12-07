Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани по программе «Наш двор» будет благоустроена территория более 3 тысяч домов

На благоустройство дворовых территорий Казани общей площадью 4 млн. кв. м. выделено 16,5 млрд руб.

В столице Татарстана продолжает успешно выполняться Программа Президента республики Рустама Минниханова «Наш двор». В стартовавшую в 2017 году и рассчитанную на 5 лет программу реновации казанских дворов комиссия включила более 3 тысяч домов. В этом году в Казани благоустроены дворовые территории 460 домов 460 многоквартирных домов. Заметные улучшения ощутили более 120 тысяч жителей. Такие данные прозвучали в ходе доклада на минувшем деловом понедельнике в мэрии Казани заместителя главного архитектора Казани Дарьи Толовенковой.  

Что дало вдумчивое отношение к рациональному использованию бесхозной дворовой территории? Многое! Проектанты изначально поставили себе такую цель: в ходе реконструкции двора разумно сочетать интересы автовладельцев, жителей, имеющих детей, а также добавить дополнительное озеленение. В итоге во дворах появились не только современные детские игровые площадки, но и 10 тысяч дополнительных парковочных мест! 

Кроме того, заменено освещение — смонтировано две тысячи энергосберегающих светодиодных светильников. 

В программу «Наш двор» входит также замена асфальтобетонного покрытия, установка скамеек и урн. А главное — работы по благоустройству ведутся в тесном контакте с казанцами, учитываются пожелания всех возрастных групп.  

На благоустройство дворовых территорий Казани общей площадью 4 млн. кв. м. выделено 16,5 млрд руб. 

КВ
Лента новостей