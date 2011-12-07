В Казани проложат новые дороги

В столице Татарстана в течение этого года отремонтировано 108 городских и поселковых улиц, построено 4 км дорог, благоустроено 460 дворовых территорий. Общая площадь ремонта и строительства составила 1,8 млн кв. м. Такие итоговые данные сообщил в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Как отметил докладчик, наряду с ремонтными дорожными работами ведется проектирование и строительство новых казанских трасс, мостов и развязок.

Так, уже завершается строительство моста через р.Нокса, который является единственным въездом в поселок Привольный. А в Кировском районе столицы также подходит к завершению первый этап строительства трассы, которую с нетерпением ждут казанские водители и жители пригородов: четырехполосной дороги от ул. Несмелова до 32-го Военного городка — дублера Горьковского шоссе. Сейчас на участке от ул. Несмелова до Адмиралтейского пруда протяженностью 1,5 км уже решены вопросы по переоформлению земельных участков и строений, выполнено переустройство инженерных коммуникаций.

Началось также проектирование еще одной, тоже крайне важной для города магистрали: первого участка шестиполосной дороги по Вознесенскому тракту от Аметьевской магистрали до пр. Победы протяженностью 3,1 км в Советском районе. В дальнейшем ее общая длина составит 10 километров.

Появится в Казани и еще одна развязка. Сейчас ведется проектирование двухуровневой разворотной петли на въезде в город со стороны Оренбургского тракта.

На проведение дорожных работ из республиканского и федерального бюджетов выделен рекордный объем финансирования 14,3 млрд руб. — вдвое больше, чем в прошлом году. Из них 3,2 млрд руб. предназначен для ремонта объектов улично-дорожной сети, 5,2 млрд руб. — на строительство участка Большого казанского кольца, 3,2 млрд руб. — на проектирование, строительство и реконструкцию объектов.