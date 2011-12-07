В этом году завершат ремонт ДК Саид-Галиева и ДК железнодорожников

В этом году должен открыться к 100-летию образования ТАССР единственный культурный центр поселка Дербышки - ДК им. Саид-Галиева. Как ранее писали «Казанские ведомости», здание является вновь выявленным объектом культурного наследия, поэтому здесь будут сохранены фасад и интерьер в стиле сталинского ампира.

Кроме того, в этом году планируется завершить работы и в ДК железнодорожников в поселке Юдино. Дом культуры сохранит свой исторический облик, авторы проекта придумали интересное фасадное решение со стороны въезда в поселок.

В культурном центре «Чулпан», который станет базовой концертной площадкой для городской филармонии и ансамбля танца «Казань», помимо удобного и комфортного концертного зала появится несколько хореографических репетиционных залов. Разрабатывается концепция детской филармонии. В ДК «Залесный» отремонтируют фасад здания, кровлю, а также внутренние помещения.

В уже отремонтированных объектах культуры работают десятки кружков для детей, встречаются в клубах по интересам пенсионеры, проводятся различные городские культурные мероприятия и творческие вечера.

Так, на главной сцене КДК им. Ленина в течение 2019 года прошло свыше 300 мероприятий. В местном кинотеатре за год состоялось более 1,6 тыс. киносеансов, прошли творческие встречи с республиканскими и российскими кинематографистами, фестивали и премьерные показы работ молодых деятелей татарстанского кинематографа.

Большим событием в конце прошлого года для жителей Советского района стало открытие после капремонта КЦ «Сайдаш». В нем помимо самодеятельных артистов занимаются артисты профессионального балета «Пантера» и женского джаз-оркестра «Фантазия». Кроме того, здесь ведется работа по созданию центра оперного искусства примы мировой оперной сцены Альбины Шагимуратовой.

Еще одним важным направлением работы управления культуры города стала модернизация городских библиотек. Каждая библиотека в Казани, как и культурный центр, будет объединена одним узнаваемым брендом. Подобная библиотека нового поколения открылась в Кировском районе Казани - единственная общедоступная библиотека, обслуживающая население Адмиралтейской слободы.

Помимо единого архитектурно-дизайнерского оформления здесь представлены читателям новые сервисы, позволяющие сделать максимально открытыми библиотечные фонды, действует бесплатный коворкинг.

В будущем планируется реновация Центральной библиотеки на улице Вишневского, в настоящее время завершается проектирование объекта. А в одной из крупных библиотек Приволжского района на улице Мавлютова завершен ремонт кровли, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.