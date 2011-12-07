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В Казани открыли еще одну платную парковку

Новая парковка на проспекте Победы рассчитана на 50 автомобилей.

В Казани открыли новую платную парковку, сообщили в комитете по транспорту исполкома.

Парковка расположена по адресу проспект Победы, 56. В данный момент парковку тестируют и она бесплатная. Здесь установлены соответствующие знаки и информационные щиты, а также паркомат.

Парковка рассчитана на 50 машин. С 16 марта она станет платной: 1 час — 30 рублей.

Напомним, что за неуплату парковочного места предусмотрен штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября прошлого года в центре города расшили зону платной парковки на 900 парковочных мест.

КВ
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