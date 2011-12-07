В Казани открыли еще одну платную парковку

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В Казани открыли новую платную парковку, сообщили в комитете по транспорту исполкома.
Парковка расположена по адресу проспект Победы, 56. В данный момент парковку тестируют и она бесплатная. Здесь установлены соответствующие знаки и информационные щиты, а также паркомат.
Парковка рассчитана на 50 машин. С 16 марта она станет платной: 1 час — 30 рублей.
Напомним, что за неуплату парковочного места предусмотрен штраф в размере 2,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября прошлого года в центре города расшили зону платной парковки на 900 парковочных мест.