В Казани запустили онлайн-голосование с самыми востребованными местами под велостанции

В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что в городе запустили онлайн-голосование, на котором будут выбраны самые востребованные места под велостанции.

Теперь, в связи с развитием проекта велошеринга, казанцы могут воспользоваться велосипедом на самообслуживаемой станции и возвращать его на любую другую.

Однако, по словам урбаниста Руслана Сабирова, это не повлияет на развитие велодорожек и инфраструктуры.

Сейчас у горожан есть возможность выбора их расположения — у метро, в центральной части города, в жилых микрорайонах, вблизи зданий вузов и т. д. Чтобы решить дальнейшую судьбу велостанций, можно принять участие в опросе на сайте или в официальной группе Комитета по транспорту в социальных сетях. Также Комитет по транспорту рассмотрит и другие предложения, направленные на электронную почту kt.kazan@tatar.ru.