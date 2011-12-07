Айрат Мусин расскажет о возможностях медиа на встрече «Диалог на равных» в Казани

В четврег, 3 июня, состоится встреча «Диалог на равных» с продюсером ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия» ТПО «Телеканал «Россия-Культура» Айратом Мусиным. Мероприятие пройдёт в здании КИУ на улице Зайцева, д. 15 в 15:00, сообщило Министерство по делам молодёжи РТ.

На встрече будут обсуждаться современные возможности медиа. Спикер ответит на вопросы о том, как организовываются мероприятия с участием звёзд российского и международного масштаба, каким образом создаются творческие проекты и на сколько это сложно.

Задать вопросы спикерам можно после предварительной регистрации здесь.

Напомним, что «Диалог на равных» проходит в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». Содействует в реализации проекта федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь».