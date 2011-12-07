От борщевика обрабатывают проспект Победы и улицу Дубравную в Казани

В Казани продолжают борьбу с борщевиком. В администрации Вахитовского и Приволжского районов города жителей призвали сообщить местонахождение опасного растения.

Напомним, ранее в столице РТ на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» дважды проходила экологическая акция, направленная на борьбу с ядовитым растением. Однако так просто избавиться от борщевика невозможно, поскольку растение быстро разрастается и способно распространить до 20 тысяч семян.

Сейчас от борщевика Сосновского обрабатывают участки в Приволжском районе города. Заросшие сорняки ликвидируют по улицам Дубравная, Проспект Победы, Мавлютова, Юкэ и Оренбургский тракт.

«Уважаемые горожане, просим рассказать нам, где вы сталкивались с опасным сорняком. Пишите адреса в комментариях под постом, чтобы эти площадки мы взяли в работу», — сказано в публикации в социальных сетях.

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