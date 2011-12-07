Уровень формальдегида в Казани вновь превысил допустимую норму

В Казани снова обнаружили превышение формальдегида в воздухе. Данные подготовлены Гидрометцентром РТ.

Превышение газа в воздухе обнаружили три пункта наблюдения за загрязнением окружающей среды, расположенных на станции по улице Горьковское шоссе, на улице Декабристов и на пункте наблюдения №6, расположенном по ул. Степана Халтурина. Там, вместо допустимых 0,05 миллиграмма показатели примесей составили 0.096 мг/м3, 0.118 мг/м3 и 0,056 мг/м3 соответственно.

Также на опасный формальдегид отреагировали станции в Вахитовском и в Авиастроительном районах города. Даже в низких концентрациях он раздражает кожу, глаза и носоглотку.