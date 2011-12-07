В Казани чистят ливнёвки на улице Татарстан и Танковои кольце

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Дорожные службы Казани продолжают работу по очищению ливневых канализаций на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.
На данный момент, чтобы предотвратить потопы после сильных ливней, работы ведутся по улице Татарстан и на круговом перекрестке Танковое кольцо. Дождеприемники очищают от свежескошенной травы и другого случайного мусора.
Напомним, накануне дежурные бригады КВБ начали активную проверку проблемных участков в городе после смытого ливнем мусора.