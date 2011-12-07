Международный аэропорт «Казань» обслужил 2 млн пассажиров в этом году

Международный аэропорт им. Г. Тукая поставил сразу два рекорда по количеству обслуженных клиентов, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

За полгода аэропорт обслужил 2 млн пассажиров, что является рекордным числом за всю историю предприятия. Рекорд также отмечен в показателе месячного пассажиропотока: за июль аэропорт обслужил 462 469 человек.

Ранее месяцем-рекордсменом был август 2019 года — 397 885 человек. Причиной высокого показателя пассажиропотока был WorldSkills Kazan-2019.

Отмечается, что среди самых популярных российских направлений у граждан являются Санкт-Петербург — 222 817 пассажиров и Сочи — 194 521 пассажир. Среди международных направлений можно отметить Стамбул — 45 771 пассажира.

Ранее сообщалось, что теперь пассажиры зарубежных рейсов будут проходить тест на COVID-19 в течение четырех дней после прибытия в РТ