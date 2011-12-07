Парк Урицкого в Казани: «стена любви», птичий двор и лавочки в помете

Пожалуй, ни один из парков столицы Татарстана не имеет такой богатой и насыщенной истории, как этот. До революции 1917 года царский лес — собственность Удельного ведомства, учрежденного Павлом I и ведавшего имуществом императорской семьи. В советские годы примыкающие районы стали «царством» новой промышленной Казани. В 30-е годы формируются Соцгород, авиационный завод и будущее Казанское моторостроительное производственное объединение, фабрика кинопленки, рядом с вековыми соснами вырастает поселок авиастроителей (он же поселок имени Урицкого). Тогда же лес окультурили клубом завода им. Серго Орджоникидзе. Позже ДК моторостроителей стал ДК имени Урицкого, а несколько лет назад — центром культуры и спорта «Московский».

Старожилы могут показать в парке место, где в 70-е установили военно-транспортный самолет Ан-12, в салоне которого показывали мультфильмы и было детское кафе «Антошка».

Отражение жизни. У многих пожилых казанцев, наверное, найдутся свои истории, связанные с теми годами. Хотя стоит отметить, что в советское время городские власти не особо озадачивались реконструкцией парка. Первая пришлась на 2005 год — тогда обустроили прогулочные дорожки и провели озеленение. Во время второй в 2016-м, более масштабной, заасфальтировали все прогулочные аллеи, проложили велосипедные и беговые тартановые дорожки, установили новые лавочки, построили современные детские и спортивные площадки, расширили и модернизировали систему освещения. Появились бесплатный туалет и пеленальная комната для мам, открылось несколько мест, где можно перекусить или просто выпить кофе.

Интересна «стена любви» — металлическая конструкция из кругов различного диаметра. Следует полагать, что они символизируют обручальные кольца. Оттого-то она вся в замках, навешанных новобрачными. Заводят сюда своих молодых людей посидеть рядом на лавочке и дальновидные девушки, как бы намекая без слов.

В целом парк Урицкого производит хорошее впечатление и служит как бы отражением истории уже не города, а его жителей. Здесь гуляют влюбленные пары, молодые родители с колясками, дети всех возрастов, увлеченные самыми разными занятиями. Любит тусоваться молодежь, люди среднего возраста наматывают круги на беговых дорожках, встречаются и те, что с праздным благодушием попивают что-то из закрытых пакетов. Немало пенсионеров, чьим излюбленным местом являются лавочки вдоль канала…

Птичий двор. И только одно портит это отражение уже в прямом смысле этого слова — центральный пруд. В 2016 году водоем также реставрировали: очистили дно, провели аэрацию, отделку берегов камнем, укрепили пирс, обустроили три деревянных спуска к воде, жилище для уток… С первого взгляда — отлично. Но стоит приглядеться, а к тому же и принюхаться, как это впечатление смазывается.

Одними водоплавающими здесь дело не ограничилось: чайки, вороны, голуби в невообразимом количестве. Птичий двор да и только, со всеми вытекающими последствиями — загаженные пометом лавочки и дорожки, характерный запах… Помимо эстетической стороны, речь еще идет и о здоровье. Те же голуби, коих многие с умилением кормят с рук, являются переносчиками множества возбудителей разных болезней, в том числе и передающихся человеку: сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, туляремия, псевдотуберкулез и др.

При взгляде на водную поверхность в памяти всплывает песня черепахи Тортиллы из кинофильма «Приключения Буратино»: «Затянуло бурой тиной гладь старинного пруда». Вода буйно цветет, выделяя опять же малоприятные запахи. К тому же в тине плавают размякшие куски хлеба, птичьи перья, фантики, защитные маски — примета времени… Тут уж на природу сетовать не приходится.

Глядишь на эту картину и понимаешь, что образ Тортиллы действительно вписался бы в этот антураж вполне органично. Впрочем, если помните, сказочная черепаха обладала золотым ключиком, исполнявшим желания. Так что ее появление на пруду парка Урицкого точно бы не помешало.

P. S. На прошлой неделе корреспондент «КВ» отправил запрос в Дирекцию парков и скверов с целью выяснить: планируются ли в парке какие-либо мероприятия по контролю численности пернатых и уборке территории от следов их жизнедеятельности? Ответа в редакцию пока не поступило…