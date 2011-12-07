Сотрудники ГИБДД в Казани помогли доставить пожилую женщину до больницы

В Казани сотрудники ГИБДД, работающие на посту «Малиновка», помогли доставить пожилую женщину до больницы, сообщает МВД по РТ.

К сотрудникам дорожной полиции обратился водитель автомобиля «Датсун», пассажиркой которого была пожилая женщина. Ей требовалась срочная медицинская помощь, так как она потеряла сознание и у нее отказали ноги.

Инспектор ДПС 1 взвода 2 роты 1 батальона лейтенант полиции А.Ю. Ульянов сопроводил автомобиль «Датсун» на своей патрульной машине с использованием специальных световых сигналов.

Женщина была доставлена в ближайшую больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.