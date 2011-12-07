Сотрудники ГИБДД в Казани помогли доставить пожилую женщину до больницы

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В Казани сотрудники ГИБДД, работающие на посту «Малиновка», помогли доставить пожилую женщину до больницы, сообщает МВД по РТ.
К сотрудникам дорожной полиции обратился водитель автомобиля «Датсун», пассажиркой которого была пожилая женщина. Ей требовалась срочная медицинская помощь, так как она потеряла сознание и у нее отказали ноги.
Инспектор ДПС 1 взвода 2 роты 1 батальона лейтенант полиции А.Ю. Ульянов сопроводил автомобиль «Датсун» на своей патрульной машине с использованием специальных световых сигналов.
Женщина была доставлена в ближайшую больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.