Почему стоит посетить набережную вдоль Нижнего Кабана

Накануне Дня республики и города в Казани была сдана вторая очередь набережной озера Нижний Кабан — от улицы Хади Такташа до улицы Назарбаева и до улицы Марджани в Старо-Татарской слободе. Протяженность пешеходной трассы 2 км, которые корреспонденты «Казанских ведомостей» прошли с интересом и без устали.

Наш путь начался от памятника татарскому ученому и просветителю Шигабутдину Марджани, установленного на берегу Кабана. Вдоль озера проложена дорога с качественным асфальтовым покрытием для автомобилей, такая же дорожка для велосипедистов. А для пешеходов — брусчатка. Тут отличные условия для прогулок. Слева прекрасные виды на берега озера: плакучие ивы, камыши, утки. Справа старинные здания Старо-Татарской слободы, сохранившиеся еще с прошлого века и отреставрированные в нынешнем.

Помнится, в книге Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы» этот район описывался как грязный, сырой, неухоженный, с ветхими домишками. Сегодня это одно из притягательных для казанцев и туристов место.

Незаметно подходим к началу пешеходного моста (его длина 200 метров) через озеро Кабан. Он тянется параллельно автомобильному мосту на улице Хади Такташа. В глаза бросается большое количество гуляющих по новому пешеходному маршруту. Многие останавливаются на середине моста, чтобы полюбоваться открывающимися видами, понаблюдать за водоплавающими птицами, среди которых грациозно скользит по зеркалу озера белоснежный лебедь.

На новой тропе вдоль Кабана можно отметить две выигрышные видовые площадки. Великолепная панорама на город открывается с возвышения на пешеходном мосту и террасы у школы по водно-гребным видам спорта. Отсюда видны минареты мечетей Старо-Татарской слободы, минареты мечети Кул Шариф, собор Петра и Павла, башня Сююмбике, Казанский кремль, маковки Благовещенского собора, колокольня Богоявленского собора.

Словно на праздничной открытке красуются белоснежное здание театра имени Галиаскара Камала и Закабанная мечеть. Как на ладони все узнаваемые здания исторического центра Казани! После завершения благоустройства берега Кабана со стороны улицы Марджани неожиданно открылся вид на старинное здание товарищества братьев Крестовниковых, построенное в 19-м веке. Сейчас оно переживает не лучшие времена после пожара. Будем надеяться, что его отреставрируют и оно достойно украсит панорамный вид.

Пешеходная тропа достаточно широкая, покрыта дощатым настилом. Перила безопасные — вездесущие дети не упадут в воду. В некоторых местах тропу с двух сторон окружает вода, в некоторых местах она выходит к берегу. К слову, берег со стороны улицы Хади Такташа сейчас не узнать. Когда-то здесь были козьи тропы среди ветхих домов. Сейчас все вычищено, благоустроено, на территории высажены крупномерные деревья. Казанцы надеются, что в скором будущем здесь разобьют новый парк.

Мы незаметно прошли половину пути, миновали площадку школы водно-гребных видов спорта, пирсы, детскую площадку, фитоочистные сооружения и вышли к зоне барбекю. Здесь можно просто комфортно посидеть на широкой скамье, полюбоваться водной гладью, красивыми видами или взять в аренду гриль и приготовить что-то на свежем воздухе. При этом не причинять вреда окружающей среде, не мусорить, сидеть за чистым столом и наслаждаться природой.

Что еще замечаешь сразу — это обилие растений, дикорастущих трав. На берегах Кабана высадили 650 новых деревьев, больше 7 тысяч кустарников, больше 17 тысяч водных растений и 36 тысяч многолетников. Природа находится здесь на расстоянии вытянутой руки — можно детям проводить уроки природоведения. Только диких уток несколько видов: кряква, красноголовый нырок, чомга. Это те, которые нам попались на глаза. Скоро начнется перелетная пора, наверняка озеро станет перевалочным пунктом для улетающих на зимовку птиц. А еще тут можно увидеть выдр, стрекоз и прочую водную живность.

Отдельно о школе гребли. До реконструкции она размещалась в деревянном помещении постройки 60-х годов прошлого века. Сейчас школа переехала в современное здание — теперь это многофункциональный объект, где на первом этаже школа гребных видов спорта на 420 детей от 10 до 18 лет. Для спуска байдарок на воду и их хранения предусмотрены три пирса и эллинги.

На первом этаже здания планируется пункт проката лодок. На втором этаже — кафе и смотровая площадка, откуда, как мы уже говорили, открывается шикарный вид на Казань.

Мы завершили свою прогулку у фонтана на озере Кабан. Полная протяженность пешеходной тропы вокруг озера сейчас 5 км. И это еще не все. Благоустройство будет продолжаться. На территории набережной появится зеленая зона площадью 4 га. Планируется и дендропарк, в котором, по словам помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, будут представлены все природные зоны, все растения Татарстана. Сейчас разрабатывается соответствующий проект. В следующем году от пешеходного моста продолжится благоустройство пешеходной зоны по улице Марджани. Здесь будет организован выход к воде, установлены скамейки, урны, клумбы и элементы навигации.

Кроме того, планируется реконструировать, расширить автомобильный мост на улице Назарбаева. Это позволит продолжить благоустройство озера по другую сторону от моста с выходом к зоопарку. Пешеходный путь протянется под автомобильным мостом и позволит переходить с Нижнего Кабана на Средний.

Кстати, накануне Дня республики и города по обновленной набережной озера Кабан совершили прогулку Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, мэр Казани Ильсур Метшин и другие почетные гости, сообщает kzn.ru. Президент Татарстана отметил, что набережная может стать примером полной реновации общественного пространства с сохранением исторического каркаса. «Здесь мы смогли реализовать идею благоустройства озера с событийным наполнением пространства вокруг. Прежде всего сохранили связь озера с исторической средой Старо-Татарской слободы», — сказал он.