В Казани до конца сентября ограничат движение по улицам Астрономическая и Профсоюзная

В Казани с 4 по 29 сентября ограничат движение по двум улицам — Астрономическая и Профсоюзная, сообщает пресс-служба исполкома.

Так, по улице Астрономическая дорогу перекроют возле здания № 18 (корпус 4), по улице Кремлевская и в районе пересечения с улицей Профсоюзная. По улице Профсоюзная ограничат движение возле пересечения с улицей Астрономическая, напротив здания № 32 по улице Профсоюзная.

Временные неудобства связаны с работами по реконструкции кабельной линии.