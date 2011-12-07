В Советском районе Казани построят новую жилую многоэтажку. О ее строительстве стало известно из документов, размещенных от 3 сентября в сборнике исполкома мэрии города.

Судя по информации, в качестве застройщика выступит компания «СтройУслуги-2». Ей предоставлено разрешение «на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6,9 тыс. кв. метров». Речь идет о многоэтажной жилой застройке, расположенной в Советском районе Казани.

Уставный капитал компании застройщика составляет 10 тыс. рублей, а руководителем организации является Айрат Фаткуллин.

Общественные обсуждения по строительству высотки будут проводиться до 17 сентября.