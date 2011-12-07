Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Советском районе Казани построят новую жилую многоэтажку

Появится высотка должна неподалеку от улицы Новаторов.

В Советском районе Казани построят новую жилую многоэтажку. О ее строительстве стало известно из документов, размещенных от 3 сентября в сборнике исполкома мэрии города. 

Судя по информации, в качестве застройщика выступит компания «СтройУслуги-2». Ей предоставлено разрешение «на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6,9 тыс. кв. метров». Речь идет о многоэтажной жилой застройке, расположенной в Советском районе Казани.

Уставный капитал компании застройщика составляет 10 тыс. рублей, а руководителем организации является Айрат Фаткуллин.

Общественные обсуждения по строительству высотки будут проводиться до 17 сентября. 

КВ
Лента новостей