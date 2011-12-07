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Сегодня в Казани пройдут очередные сельхозярмарки

Свою продукцию в столице Татарстана представят районные потребительские кооперативы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Сельхозярмарки пройдут в следующих местах:  На площадках перед гипермаркетами «Бахетле» в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах На территории рынка «Дерби» в казанском поселке Дербышки В агропромпарке «Казань» ул. Батыршина, д. 20 и возле торгового центра «Ягодная Слобода» Рядом с торговым центром «Проспект» У Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Шамиля Усманов В технополисе «Новая Тура»
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