Сегодня в Казани пройдут очередные сельхозярмарки

Сельхозярмарки пройдут в следующих местах: На площадках перед гипермаркетами «Бахетле» в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах На территории рынка «Дерби» в казанском поселке Дербышки В агропромпарке «Казань» ул. Батыршина, д. 20 и возле торгового центра «Ягодная Слобода» Рядом с торговым центром «Проспект» У Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Шамиля Усманов В технополисе «Новая Тура»