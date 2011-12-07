Строительство крытого парка «Урам» в Казани обойдется в 539 млн рублей

Строительство крытого экстрим-парка «Урам» в Казани обойдется республики в 539,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступил — Главстрой РТ.

Согласно проектной документации, объект будет представлять собой двухэтажное здание площадью семь тыс. кв. м. В здании разместятся залы для тренировок по игровым видам спорта и танцев, раздевалка, кафе, медицинская зона, душевые, санузлы. Одновременно крытый экстрим-парк смогут посещать 258 гостей.

Напомним, в Казани под мостом «Миллениум» этим летом открылся самый большой экстрим-парк в Европе. Площадь парка «Урам» составляет 42 тыс. кв. м. На открытой части парка разместили скейт-парк, большой памп-трек и памп-трек для начинающих, площадки для паркура и воркаута. Крытый павильон планируют построить к концу 2020 года.