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В исполком Казани направлено требование прокуратуры по устранению припаркованных возле ЖК машин

Такая ситуация происходит у жилого комплекса «Триумф».

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о требовании ведомства убрать припаркованные возле ЖК машины, которые мешают проезду строительной техники. Документы уже направлены исполком Казани.

Известно, что скопление припаркованных авто вдоль дороги у жилого комплекса «Триумф» на улице Зур Урам является обычным явлением. Это серьезно осложняет проезд для строительной техники, автомобилей жителей комплекса и аварийных служб.

На данный момент акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. 

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