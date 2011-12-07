В исполком Казани направлено требование прокуратуры по устранению припаркованных возле ЖК машин

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Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о требовании ведомства убрать припаркованные возле ЖК машины, которые мешают проезду строительной техники. Документы уже направлены исполком Казани.
Известно, что скопление припаркованных авто вдоль дороги у жилого комплекса «Триумф» на улице Зур Урам является обычным явлением. Это серьезно осложняет проезд для строительной техники, автомобилей жителей комплекса и аварийных служб.
На данный момент акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.