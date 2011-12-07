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Из столицы РТ вывозят снег

За последние 24 часа из Казани вывезено примерно 6900 тонн снежной массы.
За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли почти 6900 тонн снега. В уборке города приняли участие более 510 дорожных рабочих и около 650 единиц спецтехники. На дорогах было применено 170 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба казанской Мэрии.4 февраля в расчистку города от снежных масс свой вклад внесут 450 дорожных рабочих и свыше 320 единиц специальной техники.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вчера с городских улиц было убрано порядка 3145 тонн твердых атмосферных осадков.
КВ
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