Из столицы РТ вывозят снег

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли почти 6900 тонн снега. В уборке города приняли участие более 510 дорожных рабочих и около 650 единиц спецтехники. На дорогах было применено 170 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба казанской Мэрии.4 февраля в расчистку города от снежных масс свой вклад внесут 450 дорожных рабочих и свыше 320 единиц специальной техники.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вчера с городских улиц было убрано порядка 3145 тонн твердых атмосферных осадков.