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Татарстанцы смогут задать вопросы по программе «Наш двор» на специальном сайте

Также предусмотрена работа call-центра.
В Татарстане запустят сайт и call-центр, куда можно будет адресовать вопросы по национальному проекту «Наш двор». Такое заявление на брифинге во вторник сделала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Она уточнила, что call-центр будет работать в круглосуточном режиме. На «горячую линию» можно будет звонить с вопросами, пожеланиями и претензиями. Наталия Фишман-Бекмамбетова подчеркнула, что есть конкретное поручение Президента РТ Рустама Минниханова, чтобы решения по благоустройству территорий принимались с участием жителей и учетом их мнений.
КВ
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