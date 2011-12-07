В казанских парках научат скандинавской ходьбе

В феврале в казанских парках пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, пишет kzn.ru. Проводить занятия будут профессиональные тренеры, которые помогут изучить правильную технику ходьбы и базовые упражнения. Тренировки запланированы в парке «Черное озеро» на 5, 12, 19 и 26 февраля. Место сбора - у спортивной площадки. В парке «Сосновая роща» занятия пройдут 7, 14, 21 и 28 февраля, сбор у детской площадки. В Горкинско-Ометьевском лесу тренировки состоятся 10, 17 и 24 февраля, место сбора - у спортивной базы.Начало занятий во всех парках в 9.00. При себе необходимо иметь палки для ходьбы. Предварительная регистрация не требуется. Все вопросы можно задать тренеру по телефону +7(937)529-83-78.