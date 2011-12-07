На трассу Казанского лыжного марафона подсыпят снега

О подготовке трассы к соревнованиям журналистам рассказали председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов, заместитель председателя комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Дмитрий Кочкин и главный специалист отдела проведения спортивных мероприятий исполкома Казани Марат Фаттахов.

Основной старт пройдет 7 марта на стадионе «Локомотив», что в Юдино. Планировалось, что до основных стартов зрителей будут ждать специальные забеги - детский и женский в юбках на километр, но погода внесла коррективы, и от этой затеи пришлось отказаться. В этом году организаторы подготовили старты на несколько дистанций: 5, 25 и 50 км.

- С понедельника начался процесс подготовки трассы. В связи с погодными условиями нам пришлось сократить дистанцию круга до 7 километров, - рассказал Альберт Салихов.

Спортсменам, которые выйдут на дистанцию в «полтинник», предстоит откатать 7 кругов, а тем, кто будет покорять 25 км, - три круга. С учетом входа на территорию стадиона общий километраж организаторы обещают соблюсти.

- Со снегом беда, но со вчерашнего дня мы начали работу по его завозу со стадионов «Ракета» и «Трудовые резервы». Уверен, трассу мы подготовим на должном уровне, - отметил Альберт Салихов.

При подготовке трассы пришлось отказаться от горных участков - приготовить их невозможно даже при условии завоза снега. Поэтому маршрут в этом году будет более равнинным, что, несомненно, легче.

По состоянию на вторник заявку на участие в марафоне подали 285 человек. Больше всего спортсменов, которые готовы выйти на трассу длиной 50 км. Регистрация на соревнования еще не завершена, поэтому организаторы ожидают, что на старт в субботу выйдут 350 лыжников. Это удивляет на фоне того, что годом ранее в марафоне приняли участие более 500 человек.

- Интерес к марафону не падает, все дело в состоянии трассы. Спортсмены на связи, переживают за качество трассы, если она плохая, то портится инвентарь. В этом году, думаю, во всех лыжных соревнованиях сокращается количество участников. Кроме того, параллельно проходят несколько состязаний, и они пересекаются 7 марта, - прокомментировал отток лыжников Альберт Салихов.

Также организаторы пообещали учесть критику прошлогоднего старта. Тогда участники жаловались на недостаток туалетов, из-за чего образовывались очереди. На грядущем марафоне установят 10 кабинок.

44 участника распределят между собой призовой фонд в 1 млн рублей. Также призерам, уже традиционно, вручат памятные медали.