В Казани привели в порядок 59 дорожных знаков

В Казани на прошлой неделе отремонтировали 59 дорожных знаков, сообщили в исполкоме.

Ремонт знаков проводился в частности по обращениям жителей в интернет-приемную мэрии и по сообщениям из соцсетей.

Всего отремонтировали дорожные знаки, расположенные на 7 улицах: на проспектах Амирхана, Ибрагимова, Ямашева, улицах Вахитова, Декабристов, Чуйкова, Яруллина. Чаще всего вандалы портят знаки «стрелка» и «пешеходный переход», отметили в ведомстве.