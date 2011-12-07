В Казани привели в порядок 59 дорожных знаков

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В Казани на прошлой неделе отремонтировали 59 дорожных знаков, сообщили в исполкоме.
Ремонт знаков проводился в частности по обращениям жителей в интернет-приемную мэрии и по сообщениям из соцсетей.
Всего отремонтировали дорожные знаки, расположенные на 7 улицах: на проспектах Амирхана, Ибрагимова, Ямашева, улицах Вахитова, Декабристов, Чуйкова, Яруллина. Чаще всего вандалы портят знаки «стрелка» и «пешеходный переход», отметили в ведомстве.