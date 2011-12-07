В Казани продавали поддельную парфюмерию под видом известных брендов

В Казани полиция изъяла поддельную парфюмерию известных брендов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Контрафактные духи под брендами Versace и Dolce & Gabbana продавались в одном из магазинов косметики. Название и адрес торговой точки в ведомстве не уточнили.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что производители продукции без разрешения использовали товарные знаки известных брендов. Подделанная продукция была изъята.

«Согласно проведенному исследованию, представленные образцы товара с нанесенными на них товарными знаками являются контрафактными, общий ущерб правообладателям составил более 600 тысяч рублей», — уточнили в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака». Максимальное наказание по данной статье — исправительные работы сроком до двух лет.