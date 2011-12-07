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В казанский зоопарк заселили птиц из Македонии

До нового места проживания сипы обитали в зоопарке города Скопье — столицы Македонии.

В новом зоопарке «Река Замбези» приняли новых постояльцев – две пары белоголовых сипов. Птиц-краснокнижников привезли из Македонии, сообщается на сайте мэрии Казани.

До нового места проживания сипы обитали в зоопарке города Скопье — столицы Македонии.

Птицы еще молодые, в возрасте всего 5 лет. Обязательный карантин они прошли благополучно, набрали вес, акклиматизировались и без проблем будут жить в открытом вольере по соседству с черными грифами.

КВ
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