В казанский зоопарк заселили птиц из Македонии

В новом зоопарке «Река Замбези» приняли новых постояльцев – две пары белоголовых сипов. Птиц-краснокнижников привезли из Македонии, сообщается на сайте мэрии Казани.

До нового места проживания сипы обитали в зоопарке города Скопье — столицы Македонии.

Птицы еще молодые, в возрасте всего 5 лет. Обязательный карантин они прошли благополучно, набрали вес, акклиматизировались и без проблем будут жить в открытом вольере по соседству с черными грифами.