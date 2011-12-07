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В микрорайоне «Салават Купере» заселили новый дом

Бюджетники, работники предприятий, переселенцы из аварийного жилья, врачи и ветераны ВОВ получили квартиры в соципотечном доме.

В Казани в микрорайоне «Салават Купере» заселили новый дом по улице Юнусова,8, сообщает ИА «Татар-Информ».

Дом построен в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда».

В здании 255 квартир, все они сдаются в чистовой отделке. Каждая из них сдается с необходимой сантехникой и электроплитой. Кроме того, в квартирах установлены датчики пожарной безопасности и необходимые счетчики.

В новом доме будут жить бюджетники, работники предприятий, переселенцы из аварийного жилья, врачи и ветераны ВОВ.

КВ
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