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В Казани в микрорайоне «Салават Купере» заселили новый дом по улице Юнусова,8, сообщает ИА «Татар-Информ».
Дом построен в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда».
В здании 255 квартир, все они сдаются в чистовой отделке. Каждая из них сдается с необходимой сантехникой и электроплитой. Кроме того, в квартирах установлены датчики пожарной безопасности и необходимые счетчики.
В новом доме будут жить бюджетники, работники предприятий, переселенцы из аварийного жилья, врачи и ветераны ВОВ.