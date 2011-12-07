В Казани внедрят «умные» системы в метро

Столица Татарстана станет пилотным городом по внедрению «умных» систем в метрополитен. Об этом сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

Также Залялов рассказал, что в России пока не существует нормативной базы для запуска проекта беспилотного движения в метро, но испытания могут проводиться.

В Казани планируются подобные испытания от станции метро «Кремлевская» до «Горок» совместно с компанией «Трансмашхолдинг».

По словам заместителя гендиректора «Метроэлектротранс», безопасность пассажиров ставится в приоритет. Поэтому необходима быстрая и экстренная остановка поезда, если что-то случится на его пути. В процессе испытаний в казанском метрополитене разрабатывается тоннельная система с дистанционным оборудованием.

«Сегодня в Казани самый передовой и безопасный метрополитен в России. Уже установлена система автоведения, когда поезд разгоняется и останавливается автоматически», — добавил Ренат Залялов.