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В парке «Урам» День Победы отметят экстремальным фестивалем и созданием арт-объекта в честь Девятаева

В Казани в преддверии 9 мая соберутся поклонники экстремальных видов спорта со всей России.

Республиканский фестиваль молодежи по экстремальным видам спорта «Победа Мир Спасибо» пройдёт 8 мая в парке «Урам». Казанские экстремальщики планируют во время него создать арт-объект в честь Михаила Девятаева. Об этом рассказал министра по делам молодежи Татарстана Дамир Фатахов. 

«Парк „Урам“ соберёт гостей в очередной раз со все страны. Молодые экстремальщики, представители уличных сообществ приедут в Казань. Будут проведены дружественные соревнования на Кубок великих героев. И также ребят вышли с инициативой создать арт-объект, посвященный нашему Герою Советского союза Михаилу Девятаеву», — рассказал Фатахов.  

В программу фестиваля «Победа Мир Спасибо» войдут соревнования по таким дисциплинам, как уличный воркаут, стритбол, игра в фаертаг, фристайл на велосипедах и скейтбордах. 

В парке также обещают в рамка фестиваля традиционную полевую кухню с гречневой кашей, а вечером — гитарник под открытым небом.

КВ
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