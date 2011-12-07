В парке «Урам» День Победы отметят экстремальным фестивалем и созданием арт-объекта в честь Девятаева

Республиканский фестиваль молодежи по экстремальным видам спорта «Победа Мир Спасибо» пройдёт 8 мая в парке «Урам». Казанские экстремальщики планируют во время него создать арт-объект в честь Михаила Девятаева. Об этом рассказал министра по делам молодежи Татарстана Дамир Фатахов.

«Парк „Урам“ соберёт гостей в очередной раз со все страны. Молодые экстремальщики, представители уличных сообществ приедут в Казань. Будут проведены дружественные соревнования на Кубок великих героев. И также ребят вышли с инициативой создать арт-объект, посвященный нашему Герою Советского союза Михаилу Девятаеву», — рассказал Фатахов.

В программу фестиваля «Победа Мир Спасибо» войдут соревнования по таким дисциплинам, как уличный воркаут, стритбол, игра в фаертаг, фристайл на велосипедах и скейтбордах.

В парке также обещают в рамка фестиваля традиционную полевую кухню с гречневой кашей, а вечером — гитарник под открытым небом.