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В Татарстане более 1700 сотрудников МЧС сделали прививку от коронавируса

Бригада медиков поликлиники №20 Казани приехала в ГУ МЧС России по РТ.

Более 1 700 сотрудников МЧС Татарстана сделали прививку от COVID-19, сообщает пресс-служба  ГУ МЧС России по РТ. 

«Всего на сегодняшний день в республике прививку сделали более 1750 сотрудников МЧС», — отметили в ведомстве.

Также в Минздраве РТ уточнили, что все прививались в добровольном порядке.

Напомним, что во время майских праздников прививочные пункты в поликлиниках Казани будут работать в установленные часы.

Также будут работать мобильные пункты в ТЦ «Мега» и «Парк Хаус». Там можно сделать прививку ежедневно с 10 до 20 часов.

КВ
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