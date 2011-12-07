В Татарстане более 1700 сотрудников МЧС сделали прививку от коронавируса

Более 1 700 сотрудников МЧС Татарстана сделали прививку от COVID-19, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«Всего на сегодняшний день в республике прививку сделали более 1750 сотрудников МЧС», — отметили в ведомстве.

Также в Минздраве РТ уточнили, что все прививались в добровольном порядке.

Напомним, что во время майских праздников прививочные пункты в поликлиниках Казани будут работать в установленные часы.

Также будут работать мобильные пункты в ТЦ «Мега» и «Парк Хаус». Там можно сделать прививку ежедневно с 10 до 20 часов.