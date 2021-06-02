«Бомжи здесь, как ниндзя, появляются из неоткуда»: жизнь казанских «заброшек», которую не видят горожане

Желание быть сталкером просыпается с детства

Идея экскурсий по заброшенным домам не нова. В Казани тоже есть те, кто занимается прогулками по непарадным площадкам города. Казанец Алмаз Гареев уже второй год водит желающих увидеть такую разную Казань. Говорит, спрос на подобные экскурсии есть.

«Я показываю людям уходящий, старый город. Людям эта тема стала интересна, потому что им красивая Казань порядком надоела. В основном ко мне на прогулки приходят не приезжие туристы, а именно жители города. Молодёжь приходит за адреналином и шок-контентом, а люди постарше, которые раньше жили в Казани, но переехали отсюда по тем или иным причинам, хотят знать, как изменилась Казань», — говорит Алмаз.

Алмаз набирает группы от 5 до 15 человек. Как правило, прогулка длится 1,5-2 часа, но может быть дольше — всё зависит от того, насколько людям интересно.

«Мы гуляем пешком по Казани, у меня уже есть наработанная аудитория, есть авторские маршруты, в них я стараюсь включать исторический контекст, усадьбы и делаю акцент на заброшенных местах», — говорит собеседник. Хотя, уточняет он, именно сталкерством увлекается практически с детства.

«Сначала это было несерьёзным увлечением, потом я начал копаться в истории объектов — и затянуло. Это превратилось в мою отдушину, здесь я отдыхаю от мира и проблем, это дает мне спокойствие», — объясняет Алмаз.

Дом в центре Казани, который никому не нужен

С Алмазом мы встретили возле ЦУМа. Он рассказывает, что раньше это место было центром Мокрой Слободы. Нас интересует доходный дом купца Соболева. Несмотря на богатую историю, здание сейчас заброшено, поэтому нас интересует, что происходит внутри.

«Иван Соболев в 1867 году вместе с семьей приехал на постоянно жительство в Казань, он был именитым и известным купцом в России. Доходный дом был построен несмотря на то, что район Мокрой Слободы был криминальным и неблагополучным, здесь жили нищие люди», — отмечает Гараев.

Именно на этом моменте рассказа экскурсовода из старинного здания посыпались люди без определённого места жительства. Как выяснилось, они живут тут уже долгое время. Как говорит Алмаз, новых обителей бывших купеческих владений сейчас около 15 человек.

«В то время в этом районе человек мог бесследно пропасть, как мы видим, здесь особо ничего не поменялось. В этом доме живут алкоголики, наркоманы, и это здание представляет опасность из-за них», — отмечает Алмаз.

В доме, говорит экскурсовод, неоднократно случались пожары. Например, в прошлом году тут горели второй и третий этаж, где как раз и обитает большинство бездомных.

«Доступ к зданию возможен со всех сторон, а охранники здания, которое находится рядом, сказали мне, что этот дом постоянно поджигают, но не сами бомжи, а подростки. Местные обитатели же, наоборот, защищают свое жилье от непрошенных гостей», — описывает нынешнюю ситуацию мой собеседник.

Мы стоим во дворе злополучного доходного дома. Мимо нас то и дело проходят его нынешние жильцы: прошествовали трое, у одного в руках пакет с грибами, вышли покурить двое других.

«Здание нужно защитить и законсервировать, потому что это центр города, сюда приезжают люди, они все это видят, здание придает непрезентабельный вид центру», — сокрушается Алмаз.

У дом Соболева нет охранного статуса объекта культурного наследия. Хотя, говорит гид, насколько ему известно, строение является исторически ценным градоформирующим объектом, а по документам в нём прописано ещё 4 человека.

Алмаз рассказывает, что купец Иван Соболев не думал о благоустройстве своего доходного дома и организовал здесь ночлежки. Купцу было не нужно большего — здесь останавливались торговцы из разных уголков страны, им нужно было просто где-то переночевать.

А сейчас во внутреннем дворике дома огромные кучи мусора. Здесь они буквально везде — у входа в дома, во дворе, в самом доме.

«Я категорически не рекомендую приходить сюда без сопровождения подготовленных людей и просто так из любопытства. Потому что бомжи могут вас перепутать с подростками и начать защищать свое жилище. Они разные, если с кем-то ещё можно постоять и поговорить, кто-то из них бывает и агрессивно настроен», — отмечает Алмаз.

Алмаз отмечает, что люди сюда приходят с ним не только посмотреть на архитектуру, но получить адреналин. Казань в представлении многих красивый и ухоженный город, и нельзя представить, что в самом её центре может скрываться какая-то другая жизнь.

«Когда я начал вести свой блог, люди стали мне писать, что те фотографии, которые я выкладывал, — это не Казань, потому что она не может быть такой, она красивая и ухоженная. У нас были многочасовые споры даже», — делится Гараев.

Несмотря ни на что, говорит Алмаз, даже сейчас доходный дом впечатляет своей архитектурой, привлекает внимание, поражая в том числе размерами.

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт за следующей дверью»

Внутри дома нас встретили снова кучи мусора, доски и различный хлам. Алмаз уточнил, что кроме неофициальных жильцов, в доме вольготно чувствуют себя крысы и мыши. После этих слов, скажу честно, у меня затряслись колени — я патологически боюсь грызунов. Именно за этими ощущениями, по словам Алмаза, сюда люди и приходят — пощекотать нервы.

Первый этаж дома все же оказался без крыс. Это длинные коридоры и множество комнат, в окнах которых — импровизированные занавески из полиэтиленовой пленки. На этаже был слышен лишь скрип дверей, но из них никто не выходил.

«Один из моих подписчиков писал мне в личные сообщения, что на чердаке доходного дома купца Соболева нашли пулемет „Максим“», — смеется Алмаз Гараев, но тут же признается — на экскурсии он берёт с собой перцовый баллончик и фонарик, на всякий случай.

Доходный дом купца Соболева Алмаз исследовал полностью в 2017 году. Но вот до подвала и чердака не добрался.

«В подвал, мне сказали, лучше не залезать, так как он затоплен и все балочные перекрытия сгнили. Кирпичные стены дома простоят 100 или 200 лет, но, к сожалению, деревянные перекрытия и пол давно сгнили и представляют опасность обрушения», — сказал Алмаз.

«Приходя в такие заброшенные дома, никогда не знаешь, что тебя ждёт за следующей дверью. Бомжи, как ниндзя, возникают из неоткуда. Идёшь по коридору, заглядываешь в бывшие квартиры, видно, что там недавно кто-то там обедал, но никого. Проходишь дальше и спиной чувствуешь уже чей-то взгляд, оборачиваешься, а там уже 3-4 человека стоят за тобой. Их преимущество в том, что они здесь все обжили и знают каждый угол. Многие из них прячутся, но бывают и такие, которые выскакивают с криками и матом», — сказал Гараев.

На групповых прогулках Алмаз старается не водить людей по всему дому. И не только из-за агрессивных обитателей «заброшек», а больше потому, что каждая «заброшка» представляет опасность. Техника безопасности стоит на первом месте, говорит он.

Но вот на индивидуальных прогулках, куда он берёт 3-4 человека, необычный экскурсовод старается обследовать здание полностью, не забывая, подчёркивает он, опять-таки про технику безопасности.

Экскурсантам он советует обязательно надевать удобную обувь и одежду, брать фонарик, маски, а лучше респираторы, и хорошее настроение.

Бывают случаи, признается Алмаз, когда люди не могут перебороть свой страх и не заходят в дома. Но в основном они с этим справляются, бывают и такие, которые позже начинают исследовать «заброшки» самостоятельно.

«Уже много людей благодаря моим прогулкам начали увлекаться этим движением. У меня, например, уже появилась некая связь между мной и этим объектом, я закрываю глаза — и воображение меня переносит в то время. Ведь там творилась настоящая история», — говорит гид по непарадной Казани.